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Главные редакторы ряда ведущих пакистанских СМИ посетили Report

Главреды ряда ведущих пакистанских СМИ посетили Report
© Report / Sultana Ahmadbayli

Группа представителей ведущих СМИ Пакистана, прибывшая в Баку для освещения парламентских выборов в Азербайджане, посетила информационное агентство Report.

Как сообщает Report, в состав делегации вошли главные редакторы  и представители таких пакистанских СМИ, как новостное агентство “Diplomatic News Agency”, медиа-группы “Express”, газет “National Herald Tribune”, “Pakistan Observer” и “Morning Mail”,  телеканалов “24 News" и “HUM News”,  журнал “Pakistan in the World" ("Пакистан в мире") и др.

Сначала главный редактор агентства Report Мурад Алиев ознакомил гостей  с деятельностью агентства и его сотрудниками.

Он также ответил на ряд вопросов о функционировании медиа в Азербайджане, основных вызовах, с которыми они сталкиваются в своей работе, а также об освещении избирательной кампании и хода предстоящих 9 февраля внеочередных парламентских выборах.

М. Алиев, отметил, что корреспонденты Report всесторонне освещают подготовку к выборам, а также день голосования, как в Баку, так и в регионах республики.

В свою очередь пакистанские коллеги рассказали об опыте их страны в этом вопросе.

Также были обсуждены возможности сотрудничества между СМИ двух стран. 

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