Главред Report провел лекции по журналистике для украинских студентов

Главный редактор Информационного Агентства “Report” Мурад Алиев провёл онлайн-лекции на тему азербайджанской журналистики и сферы медиа для студентов факультетов журналистики Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Киевского университета имени Бориса Гринченко а также учеников информационно-творческого агентства "ЮН-ПРЕС". Как сообщает Report, встреча была организована преподавателями кафедры журналистики и новых медиа Анжеликой Досенко и Ольгой Быковой.

В ходе обсуждений главред Report поделился опытом агентства в подготовке материалов, освещении мероприятий, а также рассказал о проводимых тренингах для юных журналистов. После М.Алиев ответил на вопросы, интересующие будущих журналистов. Было отмечено, что на фоне развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в последнее время возрастает роль обмена информациией и опытом между СМИ двух стран.

Кроме того, состоялась онлайн лекция М. Алиева для воспитанников образцового коллектива кружка "Юный журналист" Полтавского областного центра эстетического воспитания. Лекция была организована руководителем центра Ириной Синягивской.