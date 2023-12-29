Фуад Гусейналиев: Азербайджану не нужны посредники для диалога с Арменией

Баку и Еревану нет необходимости искать помощь посредников, для достижения мирного соглашения.

Баку и Еревану нет необходимости искать помощь посредников для достижения мирного соглашения, это можно решить путем прямых переговоров.

Об этом сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев в эфире телеканала CBC.

“Азербайджан неоднократно заявлял о том, что посредники ему не нужны. Стороны способны договариваться напрямую, это подтверждают как примеры прошедших встреч, так и последняя договоренность об обмене военнослужащих”, - сказал он.

Директор агентства отметил, что сторонние посредники могут преследовать свои интересы, и заключение мирного договора может в эти интересы не входить.

В качестве альтернативы посредничеству Ф.Гусейналиев назвал встречи формата 3+3 [переговоры с участием представителей России, Ирана, Турции, Азербайджана, Армении и Грузии] или 2+3, если Грузия откажется.

“Каждая страна региона будет прикладывать значительно большие усилия для урегулирования, поскольку мир на Южном Кавказе позволит открыть коммуникации, транспортно-логистические маршруты, что усиливает экономику региона”, - сказал он.

Ф.Гусейналиев считает, что в качестве платформы для проведения двусторонних встреч Азербайджана и Армении оптимальным вариантом был бы Тбилиси, поскольку Грузия, являясь страной региона, готова занимать нейтральную позицию.

"Делимитация границы – это долгосрочный процесс, поскольку необходимо определить вплоть до метра ее прохождение. Это довольно сложный процесс. К примеру, за 30 лет независимости Азербайджан еще не завершил этот процесс с Грузией”, - сказал он, касаясь вопроса границы между Азербайджаном и Арменией.

По мнению Ф.Гусейналиева, в основу делимитации должно быть заложено мирное соглашение Азербайджана с Арменией, после чего можно открывать коммуникации и решать другие вопросы.

Касаясь сообщений о приобретении Арменией военной техники у Франции и Индии, глава Report отметил, что не видит в этом серьезных угроз. Французские поставки включают устаревшее вооружение спорного качества. А индийское вооружение не прошло достаточно испытаний, так что Армения может стать для него полигоном для испытаний.

"Поддержка со стороны Франции - исключительно демонстрационная, подающая ложные надежды на поддержку Запада в случае конфликта. Армении не стоить верить этим обещаниям", - отметил он.