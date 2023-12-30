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Фахри Агаев стал лучшим в году в международном бизнес-клубе

Фахри Агаев стал лучшим в году в международном бизнес-клубе Профессиональный управленец, бизнес-консультант и бизнес-тренер Фахри Агаев признан лучшим автором бизнес-статей года на портале международного общества бизнесменов и менеджеров e-xecutive.ru.
Медиа
30 декабря 2023 г. 10:51
Фахри Агаев стал лучшим в году в международном бизнес-клубе

Профессиональный управленец, бизнес-консультант и бизнес-тренер Фахри Агаев признан лучшим автором бизнес-статей года на портале международного общества бизнесменов и менеджеров e-xecutive.ru.

Как сообщает Report, cообщество объединяет более 350 тысяч предпринимателей, бизнесменов, топ-менеджеров и менеджеров среднего звена из десятков разных стран, являясь профессиональной социальной сетью и порталом. В базе изданий по менеджменту, маркетингу, карьере, финансам и бизнес-образованию около 10 000 статей. 80% этих текстов написаны участниками cообщества.

В течение года на этом портале было опубликовано 7 статей Фахри Агаева, и его статьи были посвящены вопросам и проблемам наследства, с которыми сталкиваются владельцы крупных компаний и решениям этих проблем, профессиональному и личностному развитию менеджеров компаний, а также построение управления в компаниях, основанному на ценностях.

Фахри Агаев – единственный, кто пятый год подряд входит в подборки лучших авторов, он также был в списках лучших в 2019 и 2020 годах. Второй год подряд он занимает первое в рейтинге.

Определяя лучших авторов 2023 года, редакция Executive.ru ориентировалась на три критерия: общее количество просмотров статей автора; активность автора на сайте Executive.ru, то есть количество статей и комментариев к его статьям; актуальность тем, затронутых автором, новизна и практическая ценность статей.

Фахри Агаев – профессиональный менеджер, и одним из его признанных международных проектов является проект личного наставничества: специальная программа обучения, поддерживающая личностное, профессиональное и психологическое развитие менеджеров и специалистов из разных стран.

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Версия на азербайджанском языке Fəxri Ağayev ilin ən yaxşı biznes məqalə müəllifi seçilib

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