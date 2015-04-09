Руководители НПО Азербайджана и Германии обсудили перспективы сотрудничества

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Есть необходимость в расширении сотрудничества между гражданскими обществами Азербайджана и Германии. Об этом в ходе встречи в Баку с председателем Берлинского европейского института по изучению Кавказского и Каспийского регионов Матиасом Дорнфельтом сказал глава Общественного объединения "Düşüncə" Эмиль Гусейнли.

По его словам, гражданское общество может сыграть большую роль в донесении реалий об Азербайджане до мировой общественности. "Считаю, что наши организации могут реализовать совместные проекты в этой сфере", - сказал Гусейнли.

Дорнфельт, в свою очередь, отметил, что организация, которой он руководит, в настоящее время занимается вопросами, связанными с совершенствованием управления, е-правительством, борьбой с торговлей людьми. "С этой точки зрения мы тесно сотрудничаем с Центром службы "ASAN"". Представители "ASAN" посетят Германию, где ознакомятся с системой госуправления, а также представят опыт "ASAN" немецкой общественности", - сказал он.

В ходе встречи также была отмечена важность совместной деятельности по донесению информации о нагорно-карабахском конфликте, атмосфере толерантности в Азербайджане до немецкой, а также мировой общественности в целом, состоялся обмен мнениями по этим вопросам.

Во встрече также принял участие замглавы ОО "Düşüncə" Эльчин Мехтиев.