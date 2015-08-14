Джахангир Мамедли: Экзамен по выявлению способностей по специальности "Журналистика" должен быть отменен

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Небольшое количество абитуриентов, сдавших экзамен по выявлению способностей в процессе приема по специальности "Журналистика" в Азербайджане, показало, что этот процесс не оправдал себя". Об этом в заявлении Report сказал заведующий кафедрой теории и практики журналистики Бакинского государственного университета (БГУ), профессор Джахангир Мамедли.

"Мы все попытались применить экзамены по выявлению специальностей на факультете журналистики. На самом деле, этот экзамен нужен, так как специальность требует творчества. Прохождение небольшого количества абитуриентов на экзаменах по выявлению способностей в прошлом году посчитал случайностью. В этом году наблюдалась такая же картина и думаю, что это не случайность", - отметил завкафедрой.

Д.Мамедли добавил, что если в связи с экзаменами по выявлению способностей для факультета возникают две одинаковые проблемы два года подряд, значит в процессе имеются недочеты: "Самым главным из них является отсутствие педагогического профессионализма экзаменатора. Экзаменаторы требуют от абитуриентов, проявляющих большой интерес к журналистике, очень высокого уровня профессионализма. Об этих проблемах мы говорили в прошлом году и думали, что ГКПС внесет определенные изменения в экзаменационный процесс. Большинство абитуриентов, подавших заявление, опять не смогли пройти экзамены по выявлению способностей. Это означает, что данный экзамен не оправдывает себя".

Профессор подчеркнул верность слов председателя Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейки Асадзаде о том, что в случае отсутствия экзаменов по выявлению способностей на факультет поступят абитуриенты со слабыми знаниями: "Действительно, в прошлом году на журналистику пришли абитуриенты, набравшие низкие баллы. Их общее мировоззрение, уровень знаний не устроил нас. В этом году наблюдается такая же картина. Это вызывает беспокойство. Я, как педагог, преподающий на факультете журналистики, являюсь свидетелем этому. Я хотел бы, чтобы правила были пересмотрены и установлены новые. Если это невозможно - в следующем году экзамены по выявлению способностей следует полностью ликвидировать".