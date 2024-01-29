Число погибших в Газе журналистов с начала октября превысило 120

Число журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 120.

Число журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 120.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

По его информации, число журналистов, погибших при бомбардировках и обстрелах Газы израильскими силами, достигло 122.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в анклаве погибли двое журналистов.