Частично удовлетворена еще одна апелляционная жалоба ​ANS против НСТР

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова было вынесено решение.

В результате, решение Сабаильского районного суда было аннулировано, апелляционная жалоба частично удовлетворена. Дело для пересмотра направлено в суд первой инстанции.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решение НСТР №10/5 от 13 октября 2015 года, подписанное председателем совета Нушираваном Магеррамовым. Он обратился в Сабаильский районный суд с требованием ликвидировать данное решение. Суд отклонил эти иски. Не согласившись с решением, гендиректор М.Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что ранее в Бакинском апелляционном суде состоялись судебные заседания по 9 апелляционным жалобам ANS в отношении НСТР. На данных заседаниях решения Сабаильского районного суда были аннулированы, апелляционные жалобы частично удовлетворены, дела для пересмотра направлены в суд первой инстанции.