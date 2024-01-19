Baku TV начал вещать в Европе

Baku TV расширяет свою географию и улучшает качество трансляции.

Baku TV расширяет свою географию и улучшает качество трансляции.

Как сообщает Report, теперь вещание азербайджанского канала доступно и в странах Европы.

Все больше зрителей получают возможность следить за последними новостями, а так же аналитическими материалами и интересными дискуссиями с экспертами.

"Расширение географии уверенного и качественного приема сигнала канала одна из первостепенных задач команды Baku TV. Мы стремимся попасть в каждый дом, где есть потребность в информации из Азербайджана. И работа по расширению территории вещания ведется постоянно", - заявили в Baku TV.

Напомним, что Baku TV является оперативным и, самое главное, достоверным источником новостей – как из Азербайджана, так и международных.

Представляем информацию о частотах для просмотра Baku TV, транслируемого через спутник Azerspace, в Европе, а так же в Азии:

Azerspace 1@46°E (Европа), Frequency: 11095, Symbol Rate: 30000, Polarization: H.

Azerspace 1@46°E (Азия), Frequency: 11135, Symbol Rate: 30000, Polarization: H.