Бакинский суд рассмотрит уголовное дело против Вугара Сафарли

Стала известна дата подготовительного заседания суда над бывшим исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Стала известна дата подготовительного заседания суда над бывшим исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Как сообщает Report, подготовительное заседание суда по уголовному делу назначено на 23 июля.

Уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

Агентство по развитию медиа признано одним из пострадавших по этому делу.