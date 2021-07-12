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Бакинский суд рассмотрит уголовное дело против Вугара Сафарли

Бакинский суд рассмотрит уголовное дело против Вугара Сафарли Стала известна дата подготовительного заседания суда над бывшим исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.
Медиа
12 июля 2021 г. 11:30
Бакинский суд рассмотрит уголовное дело против Вугара Сафарли
Вугар Сафарли

Стала известна дата подготовительного заседания суда над бывшим исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугаром Сафарли и другими обвиняемыми.

Как сообщает Report, подготовительное заседание суда по уголовному делу назначено на 23 июля.

Уголовное дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли по предварительному сговору с работающими на различных должностях Биньямином Исмаиловым, Адалятом Велиевым, Надиром Мамедовым, Бахтияром Фатуллаевым, Темкином Халиловым, Тельманом Таировым, Тахминой Ягубовой, Валехом Оруджевым, Шахином Ибрагимовым и Намигом Гаджиевым путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

Агентство по развитию медиа признано одним из пострадавших по этому делу.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Səfərlinin məhkəməsinin vaxtı məlum olub

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