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AzTV и Haber Global провели совместное вещание по случаю Дня памяти

AzTV и Haber Global провели совместное вещание по случаю Дня памяти По случаю 27 Сентября - Дня памяти Азербайджанское телевидение (AzTV) и турецкий телеканал Haber Global провели совместную трансляцию.
Медиа
27 сентября 2023 г. 23:53
AzTV и Haber Global провели совместное вещание по случаю Дня памяти

По случаю 27 сентября - Дня памяти Азербайджанское телевидение (AzTV) и турецкий телеканал Haber Global провели совместную трансляцию.

Как передает Report, в третью годовщину начала Отечественной войны эксперты, обсуждая соответствующие исторические события и их последствия, подчеркнули, что Азербайджан осуществил все необходимые шаги в рамках международного права.

Было отмечено, что, если в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, то антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными в Карабахском регионе, ему удалось распространить государственный суверенитет на всю свою территорию.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzTV və “Haber Global” 27 sentyabr - Anım Günü ilə bağlı ortaq yayım təşkil ediblər

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