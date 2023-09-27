AzTV и Haber Global провели совместное вещание по случаю Дня памяти

По случаю 27 Сентября - Дня памяти Азербайджанское телевидение (AzTV) и турецкий телеканал Haber Global провели совместную трансляцию.

По случаю 27 сентября - Дня памяти Азербайджанское телевидение (AzTV) и турецкий телеканал Haber Global провели совместную трансляцию.

Как передает Report, в третью годовщину начала Отечественной войны эксперты, обсуждая соответствующие исторические события и их последствия, подчеркнули, что Азербайджан осуществил все необходимые шаги в рамках международного права.

Было отмечено, что, если в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, то антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными в Карабахском регионе, ему удалось распространить государственный суверенитет на всю свою территорию.