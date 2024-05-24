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АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора

АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должности редактора.
Медиа
24 мая 2024 г. 20:23
АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должность редактора.

Как передает Report, в должностные обязанности редактора входит:

- Редактирование новостей в переводе с азербайджанского на русский язык;
- Подготовка к выпуску поступивших в редакцию материалов, написанных на русском языке;
- Организация оперативного перевода важных новостей;
- Обеспечение своевременного выпуска переводов и статей корреспондентов;
- Контроль за распределением материалов между переводчиками и выполнением перевода;
- Сменный график работы.

Требования к кандидату:
- Наличие высшего образования;
- Владение в совершенстве азербайджанским и русским языками;
- Не менее 5 лет опыта работы в СМИ на должности редактора;
- Знание стиля написания новостных текстов;
- Умение оперативно читать и выпускать новости.

Кандидатов просят направить информацию о себе по электронному адресу [email protected] до 4 июня 2024 года с указанием названия вакансии в теме письма. Подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.

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