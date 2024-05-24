АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должность редактора.
Как передает Report, в должностные обязанности редактора входит:
- Редактирование новостей в переводе с азербайджанского на русский язык;
- Подготовка к выпуску поступивших в редакцию материалов, написанных на русском языке;
- Организация оперативного перевода важных новостей;
- Обеспечение своевременного выпуска переводов и статей корреспондентов;
- Контроль за распределением материалов между переводчиками и выполнением перевода;
- Сменный график работы.
Требования к кандидату:
- Наличие высшего образования;
- Владение в совершенстве азербайджанским и русским языками;
- Не менее 5 лет опыта работы в СМИ на должности редактора;
- Знание стиля написания новостных текстов;
- Умение оперативно читать и выпускать новости.
Кандидатов просят направить информацию о себе по электронному адресу [email protected] до 4 июня 2024 года с указанием названия вакансии в теме письма. Подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.