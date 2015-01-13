​АзерТАдж добился замены фотографии на электронной странице газеты "əl-İstiqamə"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Как уже сообщалось, в статье, опубликованной на электронной странице газеты "əl-İstiqamə", являющейся официальным печатным органом Высшего исламского совета Ирака, фотография азербайджанцев, убитых в результате трагедии 20 Января, была представлена в качестве свидетельства жертв "геноцида армян", якобы, совершенного столетие назад.

Как передает Report, АзерТАдж связался с редактором газеты Али аль-Атвани и, доводя до его сведения данный факт, выразил по этому поводу решительный протест.

Учитывая представленные нашим агентством неопровержимые факты, 13 января газета, исправив свою ошибку, изменила фотографию к вышеназванной статье. Редактор Али аль-Атвани попросил прощения за допущенную ошибку.

Напомним, что эта же фотография была размещена на странице Facebook Каирского комитета организации, созданной для проведения столетия надуманного "армянского геноцида".

На странице Facebook, где была размещена фотография, комментарии сотрудника АзерТАдж на разных языках, в том числе на арабском, были тотчас стерты, в то же время, был заблокирован вход в разделы "Написать письмо", а также "Нравиться" и "Комментарий".