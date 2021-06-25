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Азербайджанский журналист примет участие в международной конференции

Азербайджанский журналист примет участие в международной конференции В Турции состоится заседание Глобального совета журналистов (Global Journalism Council).
Медиа
25 июня 2021 г. 10:55
Азербайджанский журналист примет участие в международной конференции
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В Турции состоится заседание Глобального совета журналистов (Global Journalism Council).

Как передает Report в конференции, которая продлится 2-4 июля, Азербайджан представит председатель Объединения парламентских журналистов, руководитель департамента по международным вопросам Global Journalism Council Эльшад Эйвазлы.

В конференции, в которой примут участие более 100 журналистов из 22 стран, включая Турцию и Азербайджан, будут проведены отдельные обсуждения в связи с представителями иностранных СМИ. Этим отделением мероприятия будет руководить Э.Эйвазлы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı jurnalist beynəlxalq konfransda iştirak edəcək

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