Азербайджанский журналист примет участие в международной конференции

В Турции состоится заседание Глобального совета журналистов (Global Journalism Council).

В Турции состоится заседание Глобального совета журналистов (Global Journalism Council).

Как передает Report в конференции, которая продлится 2-4 июля, Азербайджан представит председатель Объединения парламентских журналистов, руководитель департамента по международным вопросам Global Journalism Council Эльшад Эйвазлы.

В конференции, в которой примут участие более 100 журналистов из 22 стран, включая Турцию и Азербайджан, будут проведены отдельные обсуждения в связи с представителями иностранных СМИ. Этим отделением мероприятия будет руководить Э.Эйвазлы.