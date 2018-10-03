Азербайджанка получила российскую премию ТЭФИ в номинации "Лучший интервьюер"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский журналист Наиля Аскер-заде в среду получила телепремию ТЭФИ в категории "Вечерний прайм" в номинации "Лучший интервьюер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония вручения проходит в среду вечером в Московском театре мюзикла.

"Нашей программе ["Действующие лица с Наилей Аскер-заде"] три года. Когда мы ее начинали, не думали, что это будет так сложно. Самое сложное - героев поймать, потому что они главные действующие лица бизнеса, политики и других сфер", - сказала Аскер-заде.

Герои, по ее словам, попадают в необычные условия. "Им приходится ездить с нами в удаленные уголки страны, спускаться в шахты, скакать на лошадях, играть на музыкальных инструментах и иногда сниматься по несколько дублей. Они привыкли командовать, а у нас командует режиссер", - отметила она.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.