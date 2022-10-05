Аудиовизуальный совет сделал предупреждение телеканалам ATV и MTV

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики вынес предупреждение телеканалам ATV и MTV.

Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики сделал предупреждение телеканалам ATV и MTV.

Об этом Report сообщили в Совете.

На сегодняшнем заседании Совета в онлайн-формате были обсуждены факты нарушения законодательства в эфирах указанных телеканалов.

В ходе заседания был обсужден факт нарушения требований статьи 14.1.15 закона "О медиа" (должны соблюдаться требования, предусмотренные законом "О защите детей от вредной информации") в эфире телеканала ATV Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" от 04.10.2022 года.

Кроме того, члены Совета обсудили факт нарушения статьи 4.2.1 закона "О защите детей от вредной информации" (информация, пропагандирующая насилие и жестокость) в эфире канала MTV ООО "Муз-ТВ Азербайджан" от 03.10.2022.

После обсуждений Аудиовизуальный совет предупредил телеканалы, что в случае повторения подобных случаев в их отношении будут применены серьезные административные санкции.