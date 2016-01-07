​ANS в очередной раз подал в суд на НСТР

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Телеканал ANS в очередной раз подал в суд на Национальный совет телерадиовещания (НСТР).

Об этом Report сообщил заведующий отделом НСТР Немет Джавадов.

На этот раз компания желает аннулирования последнего решения касательно штрафа в размере 161 000 манатов.

Иск будет рассмотрен в Сабаильском районном суде.

Отметим, что 23 декабря НСТР оштрафовал радиостанцию ANS ÇM на 161 000 манатов из-за нарушения требований закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании" и закона Азербайджанской Республики "О рекламе".