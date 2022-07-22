Ахмед Исмайлов: Испытываем двойную гордость от того, что медиа-форум проходит в Шуше

"Вскоре после Отечественной войны президент Ильхам Алиев поставил важные задачи, связанные с углублением медиа-реформ в Азербайджане".

"Вскоре после Отечественной войны президент Ильхам Алиев поставил важные задачи, связанные с углублением медиа-реформ в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDIA) Ахмед Исмайлов.

"Нововведения, которые будут реализованы в результате указа, способствуют продвижению в азербайджанских СМИ принципов прозрачности и объективного информирования общества. Сегодня медиа-сообщество Азербайджана становится свидетелем очередного исторического события. Мы испытываем двойную гордость от того, что медиа-форум проходит в Шуше", - сказал А.Исмайлов.