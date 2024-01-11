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Ахмед Исмаилов: В Азербайджане для освещения выборов в СМИ созданы все условия

Ахмед Исмаилов: В Азербайджане для освещения выборов в СМИ созданы все условия В Азербайджане для освещения выборов в СМИ и эффективной коммуникации созданы все условия.
Медиа
11 января 2024 г. 12:41
Ахмед Исмаилов: В Азербайджане для освещения выборов в СМИ созданы все условия

В Азербайджане для освещения выборов в СМИ и эффективной коммуникации созданы все условия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на совещании, посвященном равным возможностям предвыборной агитации и основам деятельности медиа-субъектов на президентских выборах.

По его словам, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев высоко ценит работу журналистов и особо отмечает роль СМИ в донесении реалий страны до мировой общественности. Исмаилов напомнил, что во время Отечественной войны азербайджанские СМИ сыграли важную роль в предотвращении распространения дезинформации, передавали оперативную и достоверную информацию обществу.

"Наши медиаресурсы неустанно продолжают доносить до всего мира правду об Азербайджане, в том числе о беспрецедентных зверствах и вандализме, совершенных армянами на наших исторических землях за годы оккупации", - сказал он.

Исмайлов подчеркнул, что внеочередные президентские выборы являются не только значимым событием в политической жизни страны, а также возможностью для СМИ продемонстрировать свой уровень профессионализма, оперативно предоставить обществу полную, точную информацию: "В последние годы, повысился профессионализм азербайджанских СМИ, наша журналистика вступила в стадию качественного развития. Конечно, освобождение оккупированных на протяжении 30 лет территорий и полное восстановление нашего суверенитета – это начало новой эры. Президентские выборы пройдут впервые на всей территории независимого Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: "Seçkilərin mediada işıqlandırılması üçün bütün imkanlar yaradılıb"

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