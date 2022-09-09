О нас

Ахмед Исмаилов: Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ

Ахмед Исмаилов: Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ, чтобы адаптироваться к современным вызовам и более гибко реагировать на них.
Медиа
9 сентября 2022 г. 13:31
Ахмед Исмаилов: Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ

Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ, чтобы адаптироваться к современным вызовам и более гибко реагировать на них.

Как передает корреспондент Report, участвующий на Каспийском медиафоруме "Деловая журналистика и бизнес-коммуникации" в Астрахани, об этом на форуме сказал глава делегации из Азербайджана, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов.

«12 января 2021 года Президент Азербайджанской Республики подписал Указ «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике», и таким образом начался новый этап реформ в области медиа. Оказание государственной поддержки усилению экономической самостоятельности субъектов в области медиа является одним из важных для нас направлений, и с данной целью, а также для развития других направлений в области медиа и реализации соответствующих проектов данным Указом было создано Агентство Развития Медиа Азербайджанской Республики», - сказал он.

Исмаилов также напомнил, что в этом году 22 июля представители азербайджанских медиа отметили свой профессиональный праздник проведением Международного Медиафорума в Шуше: «На проведенном в Шуше Международном Медиафоруме мы обменялись мнениями по актуальным вопросам современной медиасреды с представителями зарубежных медиа и экспертами, а также представителями международных организаций в области медиа примерно из 20 стран мира».

Он также отметил, что одним из важных факторов улучшения медиа сферы Азербайджана является Закон Азербайджанской Республики «О медиа», вступивший в силу 8 февраля этого года, где определен ряд прогрессивных норм для совершенствования деятельности субъектов печатных СМИ и интернет-СМИ. Помимо этого, 8 февраля текущего года главой государства были изменены правила выдачи ипотечных кредитов, и журналисты, имеющие определенный опыт работы в сфере журналистики, а также журналисты, являющиеся членами молодой семьи, были наделены правом получения льготного ипотечного кредита с государственной поддержкой на покупку квартиры.

Исмаилов подчеркнул, что установление надежных отношений сотрудничества с зарубежными организациями также играет важную роль в развитии сферы медиа. «Азербайджанские медиа расширяют свои связи как на международной платформе, так и посредством двусторонних отношений, особое внимание уделяется странам Прикаспийского региона». В целом, в ходе выступления он также добавил важность обсуждения вопроса информационной деятельности и сотрудничества на региональном уровне в рамках «Каспийского медиафорума».

«Уверены, что «Каспийский медиафорум», стартовавший с участием официальных лиц, медиаэкспертов, общественных деятелей и журналистов, будет знаменательным с точки зрения обсуждения современных проблем в области медиа и коммуникации, их молодежного измерения и поиска актуальных решений», - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Эксперт: Азербайджан - одна из самых демократических стран в вопросе свободы слова
Эксперт: Азербайджан - одна из самых демократических стран в вопросе свободы слова
9 сентября 2022 г. 12:33
Азербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани
ФотоАзербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани
9 сентября 2022 г. 10:08
Журналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена
ВидеоЖурналист Аваз Зейналлы шантажирует семью бизнесмена
7 сентября 2022 г. 21:57
VIII съезд Совета прессы состоится 24 сентября
VIII съезд Совета прессы состоится 24 сентября
6 сентября 2022 г. 16:27
На съезде Совета прессы будет избран новый председатель
На съезде Совета прессы будет избран новый председатель
29 августа 2022 г. 13:00
Euronews рассказал о богатых традициях Азербайджана
ФотоEuronews рассказал о богатых традициях Азербайджана
27 августа 2022 г. 02:49
В медиа-школе Report состоялся 11-й выпуск
ФотоВ медиа-школе Report состоялся 11-й выпуск
19 августа 2022 г. 22:20
Агентство предупредило субъектов медиа Азербайджана
ФотоАгентство предупредило субъектов медиа Азербайджана
19 августа 2022 г. 11:37
Известный журналист Гамид Гамидов стал гостем медиа-школы Report
ФотоИзвестный журналист Гамид Гамидов стал гостем медиа-школы Report
18 августа 2022 г. 19:12
Чудеса Азербайджана - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны
"Чудеса Азербайджана" - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны
17 августа 2022 г. 08:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi