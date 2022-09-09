Ахмед Исмаилов: Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ

Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ, чтобы адаптироваться к современным вызовам и более гибко реагировать на них.

Азербайджанские медиа вступили в новый этап реформ, чтобы адаптироваться к современным вызовам и более гибко реагировать на них.

Как передает корреспондент Report, участвующий на Каспийском медиафоруме "Деловая журналистика и бизнес-коммуникации" в Астрахани, об этом на форуме сказал глава делегации из Азербайджана, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов.

«12 января 2021 года Президент Азербайджанской Республики подписал Указ «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике», и таким образом начался новый этап реформ в области медиа. Оказание государственной поддержки усилению экономической самостоятельности субъектов в области медиа является одним из важных для нас направлений, и с данной целью, а также для развития других направлений в области медиа и реализации соответствующих проектов данным Указом было создано Агентство Развития Медиа Азербайджанской Республики», - сказал он.

Исмаилов также напомнил, что в этом году 22 июля представители азербайджанских медиа отметили свой профессиональный праздник проведением Международного Медиафорума в Шуше: «На проведенном в Шуше Международном Медиафоруме мы обменялись мнениями по актуальным вопросам современной медиасреды с представителями зарубежных медиа и экспертами, а также представителями международных организаций в области медиа примерно из 20 стран мира».

Он также отметил, что одним из важных факторов улучшения медиа сферы Азербайджана является Закон Азербайджанской Республики «О медиа», вступивший в силу 8 февраля этого года, где определен ряд прогрессивных норм для совершенствования деятельности субъектов печатных СМИ и интернет-СМИ. Помимо этого, 8 февраля текущего года главой государства были изменены правила выдачи ипотечных кредитов, и журналисты, имеющие определенный опыт работы в сфере журналистики, а также журналисты, являющиеся членами молодой семьи, были наделены правом получения льготного ипотечного кредита с государственной поддержкой на покупку квартиры.

Исмаилов подчеркнул, что установление надежных отношений сотрудничества с зарубежными организациями также играет важную роль в развитии сферы медиа. «Азербайджанские медиа расширяют свои связи как на международной платформе, так и посредством двусторонних отношений, особое внимание уделяется странам Прикаспийского региона». В целом, в ходе выступления он также добавил важность обсуждения вопроса информационной деятельности и сотрудничества на региональном уровне в рамках «Каспийского медиафорума».

«Уверены, что «Каспийский медиафорум», стартовавший с участием официальных лиц, медиаэкспертов, общественных деятелей и журналистов, будет знаменательным с точки зрения обсуждения современных проблем в области медиа и коммуникации, их молодежного измерения и поиска актуальных решений», - заключил он.