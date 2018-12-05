Агентство Reuters уволит 12% своих работников

© Canadian HR Reporter https://report.az/storage/news/bee60af987c966cd17697bbdc19bad5f/ad7711c2-4e7b-47db-a4ba-57b1bdf44d4a_292.jpg

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Информационное агентство Thomson Reuters планирует уволить около 3,2 тыс. сотрудников, или 12% глобального штата, до 2020 года с целью сокращения расходов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Представители компании в ходе презентации для инвесторов сообщили, что фирма также рассчитывает сократить число офисов на треть, со 185 до 133.

Ожидается, что данные меры помогут сократить долю капиталовложений до 7-8% от выручки с текущих 10%.