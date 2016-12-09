Во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Во Дворце Гейдара Алиева перед бюстом общенационального лидера прошло мероприятия, посвященное памяти великого сына азербайджанского народа.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Было отмечено, что выступивший директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный работник культуры Фархад Бабаев рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера на пути укрепления Азербайджанской Республики и представил обширную информацию об успехах, достигнутых нашей страной в результате проводимой Гейдаром Алиевым политики, успешно продолжаемой сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Выступившие коснулись жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, напряженного труда и неоценимых заслуг на пути развития и прогресса нашей страны.