В Ташкенте состоялось открытие барельефа азербайджанского поэта

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Ташкенте, на доме, где жил азербайджанский поэт, член Объединения писателей Узбекистана Ихтияр Рза, установлена мемориальная доска.

Как сообщили Report в Центре азербайджанской культуры при посольстве Азербайджана в Узбекистане, состоялось открытие мемориальной доски, подготовленной в рамках проекта Центра.

На церемонии директор Центра Самир Аббасов отметил, что азербайджанцы всегда были активны в общественно-культурной жизни Узбекистана, их творчество давало толчок развитию дружеских связей между двумя странами.

С. Аббасов рассказал о наследии известных азербайджанцев в Узбекистане, а также о творчестве Ихтияра Рзы.

Исполнительный директор Общества дружбы Узбекистана и Азербайджана Гюльбахар Ашурова коснулась роли азербайджанцев в развитии Узбекистана.

Отметим, что Ихтияр Рза проживал в районе Учтепе Ташкента в 1969-2012 гг.