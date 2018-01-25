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    В США купили более 1,7 млн экземпляров скандальной книги о Трампе

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В США за первые три недели после выхода продано более 1,7 млн экземпляров скандальной книги журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал CNN.

    Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» поступила в продажу 9 января и сразу стала бестселлером в США. В ней содержится множество компрометирующих сведений о нем и членах семьи американского лидера.

    Отмечается, что спрос на печатные экземпляры значительно превышает число книг, поступающих в продажу. 

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