В США купили более 1,7 млн экземпляров скандальной книги о Трампе

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В США за первые три недели после выхода продано более 1,7 млн экземпляров скандальной книги журналиста Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал CNN.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» поступила в продажу 9 января и сразу стала бестселлером в США. В ней содержится множество компрометирующих сведений о нем и членах семьи американского лидера.

Отмечается, что спрос на печатные экземпляры значительно превышает число книг, поступающих в продажу.