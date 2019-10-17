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В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили юбилей гениального азербайджанского поэта - ФОТО

В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили юбилей гениального поэта
© Foto: "Report"

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) отметили 650-летний юбилей гениального азербайджанского поэта Имамеддина Насими. Об этом сообщает местное бюро Report.

Как отмечается, мероприятие прошло при организационной поддержке постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

В его рамках выступили постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Ренато Оттоне Рамирес, заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева и известный немецкий ученый Михаэль Хесс.

В рамках мероприятия был проведен концерт мугама "Бахария", который удостоился пристального внимания и аплодисментов.

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