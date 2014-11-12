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    В Баку состоится мероприятие в честь 90-летнего юбилея Али Тудэ

    В церемонии примут участие близкие и друзья поэта

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Театре песни им. Рашида Бейбутова пройдет мероприятие по случаю 90-летнего юбилея деятеля искусства, видного поэта Али Тудэ.

    Как сообщили Report в театре, мероприятие в честь юбилей поэта состоится 26 ноября в Театре песни.

    На мероприятии, организованном при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, будет представлен творческий путь Али Тудэ в азербайджанской литературе, участники мероприятия почтят его память.

    В церемонии примут участие близкие и друзья поэта.

    Памятный вечер завершится концертной программой.

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