В Баку состоится мероприятие в честь 90-летнего юбилея Али Тудэ

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Театре песни им. Рашида Бейбутова пройдет мероприятие по случаю 90-летнего юбилея деятеля искусства, видного поэта Али Тудэ.

Как сообщили Report в театре, мероприятие в честь юбилей поэта состоится 26 ноября в Театре песни.

На мероприятии, организованном при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, будет представлен творческий путь Али Тудэ в азербайджанской литературе, участники мероприятия почтят его память.

В церемонии примут участие близкие и друзья поэта.

Памятный вечер завершится концертной программой.