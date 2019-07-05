Берега Желтого моря и залива Бохайвань Китая включены в Список всемирного наследия

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В рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку были рассмотрены несколько номинаций.

Как сообщает Report, одним из них был вопрос включения в Список всемирного наследия берегов Желтого моря и залива Бохайвань Китая.

Было отмечено, что данная территория охватывает около 100 гектаров площади, и здесь наблюдается процесс миграции некоторых птиц. С учетом миграции птиц и рыб побережье нуждается в серьезной защите. Ситуация с экосистемой и новыми строительными работами на данной территории оставляет желать лучшего. Практически две трети земли на побережье потеряно, а возможности туризма ограничены.

В связи с тем, что побережье является территорией мигрирующих птиц, необходимо предпринимать шаги для охраны на этой территории естественных природных условий и экологической ситуации. Изменено направление течения некоторых рек, загрязнение находится на высоком уровне. Поэтому необходимо считать территорию единой экосистемой.

Предложение было принято после обсуждений.