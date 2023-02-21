В Баку простились с народным артистом Рамизом Новрузом

Завершилась церемония прощания с азербайджанским актером театра и кино, народным артистом Рамизом Новрузом, скончавшимся накануне вечером.

Актер театра и кино, народный артист Азербайджана Рамиз Новруз похоронен на кладбище "Гурд гапысы" в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, в похоронах приняли участие представители министерства культуры, деятели культуры и искусства, члены семьи, друзья и родственники народного артиста.

15:58

Завершилась церемония прощания с азербайджанским актером театра и кино, народным артистом Рамизом Новрузом, скончавшимся накануне вечером.

Как сообщает Report, в церемонии, состоявшейся по адресу проживания покойного, приняли участие чиновники Министерства культуры, деятели культуры и искусства, члены семьи, друзья и родственники Новрузова.

Актера проводили в последний путь аплодисментами.

Р.Новрузов будет похоронен на кладбище "Волчьи ворота" в Ясамальском районе Баку.