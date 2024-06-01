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В Физули организован концерт "Джан Карабах"

В Физули организован концерт "Джан Карабах" В Физулинской городской средней школе № 1 имени Мирзы Улугбея был организован спектакль по мотивам сказки "Меликмамед" и концертная программа "Джан Карабах".
Kультурная политика
1 июня 2024 г. 21:47
В Физули организован концерт Джан Карабах

В Физулинской городской средней школе № 1 имени Мирзы Улугбея был организован спектакль по мотивам сказки "Меликмамед" и концертная программа "Джан Карабах".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

"В средней школе №1 имени Мирзы Улугбея, расположенной в нашем родном Физули, представлены подготовленный Кукольным театром спектакль по мотивам народной сказки "Меликмамед" и концертная программа "Джан Карабах" в исполнении детского театра OYUQ", - написал Э.Гусейнов.

Ранее спецпредставитель президента сообщал, что в село Шотланлы Агдамского района на предварительном этапе планируется переселить 205 семей, в село Намирли - 179, в села Гюллюджа и Тагыбейли - по 108 семей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə “Can Qarabağ” adlı konsert proqramı təşkil olunub

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