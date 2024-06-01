IDEA организовало для детей очередную акцию в рамках кампании "Поделись радостью"

В рамках кампании "Поделись радостью", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, для детей, нуждающихся в особой заботе, организована очередная акция.

В рамках кампании "Поделись радостью", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, для детей, нуждающихся в особой заботе, организована очередная акция.

Об этом Report сообщили в IDEA.

Детям из уязвимых групп регулярно вручаются пригодные для использования игрушки, собранные из специальных ящиков для пожертвований, размещенных в разных частях города по инициативе IDEA. В рамках акции, организованной по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей, 61 коробка с игрушками из упомянутых ящиков были розданы маленьким воспитанникам детского приюта Ümid yeri.

Общественное объединение IDEA выражает благодарность каждому участнику, который вызывает безмерную радость у детей, нуждающихся в особой заботе, дарит им улыбки, создает атмосферу праздника, поддерживает эту инициативу и активно участвует в успешной реализации кампании.

Известно, что IDEA, придающее особое значение вопросам уменьшения, повторного использования и переработки отходов, реализует масштабные пропагандистские и поощрительные мероприятия в этом направлении, а также проекты по сбору и переработке бумажных и пластиковых отходов, отработанных батареек, предметов одежды.

Как и другая продукция, утилизация пользующихся большим спросом игрушек также небезвредна для окружающей среды. Это связано с выбросами токсичных веществ и газов в природу при распаде продуктов, а также ущербом, причиняемым природе в ходе производства новых товаров.

В связи с этим общественное объединение IDEA призывает жителей нашего города "поделиться радостью", протянуть руку помощи нуждающимся детям, сложив неиспользованные, полезные и чистые игрушки в ящики для пожертвований IDEA, а не выбрасывать их, тем самым призывает к сокращению ущерба, наносимого природе. Пожалуйста, очистите подаренные игрушки перед тем, как положить их в ящики, и не бросайте в них посторонние предметы или отходы.

Отметим, что ящики для пожертвований игрушек "Поделись радостью" расположены в столичных торговых центрах "Дениз Молл", "Гянджлик Молл", "28 Молл" и "Зефир Молл".