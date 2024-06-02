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В Париже почтили память выдающегося азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова

В Париже почтили память выдающегося азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова В Париже почтили память выдающегося азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова.
Kультурная политика
2 июня 2024 г. 22:58
В Париже почтили память выдающегося азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова

В Париже почтили память выдающегося азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова.

Как сообщает местное бюро Report, в действующей во французской столице школе выходного дня имени Хуршидбану Натаван прошел мастер-класс, приуроченный к 11-й годовщине со дня смерти уникального мастера кисти.

Учащиеся школы импровизировали произведения Тогрула Нариманбекова. В частности, были написаны картины "Девичьей башни", Баку, нарисованы натюрморты.

Школьники также посетили могилу выдающегося художника на кладбище Пасси в Париже.

Отметим, что Тогрул Нариманбеков родился 7 августа 1930 года в Баку. В 30-летнем возрасте был удостоен звания Заслуженного артиста, а спустя еще три года - Народного артиста Азербайджанской ССР. В 1974 году за оформление хореографической поэмы "Сказание о Насими" был награждён Государственной премией Азербайджанской ССР, а в 1980 году за оформление балета "1001 ночь" Ф. Амирова - Государственной премией СССР. В 1989 году был удостоен звания Народного артиста СССР.

В августе 2000 года Т.Нариманбеков был награжден орденом "Истиглал", а в августе 2010 года – орденом "Шараф".

Тогрул Нариманбеков – единственный азербайджанец, о котором представлена информация во Французской энциклопедии современного искусства.

Всемирно известный мастер кисти умер 2 июня 2013 года в Париже.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Toğrul Nərimanbəyovun xatirəsi anılıb

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