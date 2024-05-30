В Азербайджанский национальный музей ковра назначен новый директор

Заслуженный деятель культуры, искусствовед Амина Меликова назначена новым директором Азербайджанского национального музея ковра.

Заслуженный деятель культуры, искусствовед Амина Меликова назначена новым директором Азербайджанского национального музея ковра.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли.

Меликова Амина Закир гызы получила степень бакалавра по специальности журналистика в 2000 году и степень магистра в области экономики и менеджмента в 2007 году. С 2016 года является доктором философии по искусствоведению.

До этого назначения Меликова работала главой Департамента организации мероприятий и выставок Центра Гейдара Алиева.