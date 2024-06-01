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В заповеднике "Гала" проходит фестиваль Qala Etno Fest

В заповеднике "Гала" проходит фестиваль Qala Etno Fest В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" стартовал фестиваль Qala Etno Fest.
Kультурная политика
1 июня 2024 г. 15:05
В заповеднике Гала проходит фестиваль Qala Etno Fest

В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" стартовал фестиваль Qala Etno Fest.

Как сообщает Report, фестиваль организован Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер” и продолжится до 2 июня.

На территории заповедника организованы интерактивные мероприятия, выставки, мастер-классы и соревнования для взрослых и детей, воплощающие древние традиции азербайджанского народа. Также состоялось открытие этно-рынка и выставки "Гала – исторические кадры".

Любители традиционных и этнических видов спорта получили возможность поучаствовать в стрельбе из лука, а также в настольных играх, таких как нарды, шахматы и шашки.

На мероприятии также были организованы этно- и детские игры, чтобы дети могли весело провести время.

Дети младшей возрастной группы присоединились к интерактивной деятельности "Создай рисунок".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda “Qala Etno Fest” keçirilib

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