В заповеднике "Гала" проходит фестиваль Qala Etno Fest

В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" стартовал фестиваль Qala Etno Fest.

В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" стартовал фестиваль Qala Etno Fest.

Как сообщает Report, фестиваль организован Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер” и продолжится до 2 июня.

На территории заповедника организованы интерактивные мероприятия, выставки, мастер-классы и соревнования для взрослых и детей, воплощающие древние традиции азербайджанского народа. Также состоялось открытие этно-рынка и выставки "Гала – исторические кадры".

Любители традиционных и этнических видов спорта получили возможность поучаствовать в стрельбе из лука, а также в настольных играх, таких как нарды, шахматы и шашки.

На мероприятии также были организованы этно- и детские игры, чтобы дети могли весело провести время.

Дети младшей возрастной группы присоединились к интерактивной деятельности "Создай рисунок".