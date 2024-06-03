Глава отдела Минкультуры: Важно применять стартапы в разных областях

Важно реализовывать стартапы в разных областях, в том числе и применительно к культурному наследию.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал глава отдела творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Рашад Азизов на Международном форуме предпринимателей в Шуше.

"Азербайджан поддерживает благоприятную экосистему, необходимую для развития творческих и культурных индустрий, проведения образовательных и просветительских мероприятий, выпуска творческих продуктов и поощряет местное производство, продвижение и экспорт услуг. Вместе с ИСЕСКО мы можем реализовать множество проектов в этом направлении", - сказал Р.Азизов.