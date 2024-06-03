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Глава отдела Минкультуры: Важно применять стартапы в разных областях

Глава отдела Минкультуры: Важно применять стартапы в разных областях
Kультурная политика
3 июня 2024 г. 18:35
Глава отдела Минкультуры: Важно применять стартапы в разных областях

Важно реализовывать стартапы в разных областях, в том числе и применительно к культурному наследию.

Как передает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал глава отдела творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Рашад Азизов на Международном форуме предпринимателей в Шуше.

"Азербайджан поддерживает благоприятную экосистему, необходимую для развития творческих и культурных индустрий, проведения образовательных и просветительских мероприятий, выпуска творческих продуктов и поощряет местное производство, продвижение и экспорт услуг. Вместе с ИСЕСКО мы можем реализовать множество проектов в этом направлении", - сказал Р.Азизов.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdiri: Startapların müxtəlif sahələr üzrə tətbiq olunması vacibdir

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