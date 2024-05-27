Фонд тюркской культуры и наследия провел выставку в связи с Днем независимости Азербайджана

Изображения 22 выдающихся личностей Карабаха отражены на шелковых платках Азербайджана.
Как сообщает Report, выставка "Черты Карабаха", созданная при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия, приурочена к 28 мая - Дню независимости Азербайджана.
В открытии выставки приняли участие президент фонда Актоты Раимкулова, автор работ, модельер Гюльнара Халилова, депутаты, представители СМИ и общественности.
На мероприятии также состоялась презентация подготовленного фондом фильма, посвященного жизни и творчеству выдающейся азербайджанской поэтессы, последней наследницы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван. Фильм был с интересом встречен гостями.