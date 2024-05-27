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Фонд тюркской культуры и наследия провел выставку в связи с Днем независимости Азербайджана

Фонд тюркской культуры и наследия провел выставку в связи с Днем независимости Азербайджана Изображения 22 выдающихся личностей Карабаха отражены на шелковых платках Азербайджана.
Kультурная политика
27 мая 2024 г. 20:15
Фонд тюркской культуры и наследия провел выставку в связи с Днем независимости Азербайджана

Изображения 22 выдающихся личностей Карабаха отражены на шелковых платках Азербайджана.

Как сообщает Report, выставка "Черты Карабаха", созданная при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия, приурочена к 28 мая - Дню независимости Азербайджана.

В открытии выставки приняли участие президент фонда Актоты Раимкулова, автор работ, модельер Гюльнара Халилова, депутаты, представители СМИ и общественности.

На мероприятии также состоялась презентация подготовленного фондом фильма, посвященного жизни и творчеству выдающейся азербайджанской поэтессы, последней наследницы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван. Фильм был с интересом встречен гостями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın 22 görkəmli şəxsiyyətinin təsvirləri Azərbaycanın ipək yaylıqlarının üzərində əks etdirilib

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