Фонд тюркской культуры и наследия провел выставку в связи с Днем независимости Азербайджана

Изображения 22 выдающихся личностей Карабаха отражены на шелковых платках Азербайджана.

Изображения 22 выдающихся личностей Карабаха отражены на шелковых платках Азербайджана.

Как сообщает Report, выставка "Черты Карабаха", созданная при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия, приурочена к 28 мая - Дню независимости Азербайджана.

В открытии выставки приняли участие президент фонда Актоты Раимкулова, автор работ, модельер Гюльнара Халилова, депутаты, представители СМИ и общественности.

На мероприятии также состоялась презентация подготовленного фондом фильма, посвященного жизни и творчеству выдающейся азербайджанской поэтессы, последней наследницы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван. Фильм был с интересом встречен гостями.