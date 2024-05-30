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Посол: Мы надеемся на расширение культурного сотрудничества между Баку и Будапештом

Посол: Мы надеемся на расширение культурного сотрудничества между Баку и Будапештом Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде принял первого секретаря постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Айсель Ибрагимли.
Kультурная политика
30 мая 2024 г. 00:42
Посол: Мы надеемся на расширение культурного сотрудничества между Баку и Будапештом

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде принял первого секретаря постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Айсель Ибрагимли.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил в социальной сети.

"Я очень рад приветствовать в посольстве первого секретаря постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Айсель Ибрагимли. Мы с нетерпением ждем дальнейших проектов по расширению культурного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией”, – говорится в сообщении.

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