Посол: Мы надеемся на расширение культурного сотрудничества между Баку и Будапештом

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде принял первого секретаря постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Айсель Ибрагимли.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил в социальной сети.

"Я очень рад приветствовать в посольстве первого секретаря постоянного представительства Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Айсель Ибрагимли. Мы с нетерпением ждем дальнейших проектов по расширению культурного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией”, – говорится в сообщении.