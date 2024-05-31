Депутат: Выделяемых из госбюджета на сферу культуры и искусства средств недостаточно

Выделяемые из госбюджета средства на сферу культуры и искусства являются недостаточными.

Выделяемые из госбюджета средства на сферу культуры и искусства являются недостаточными.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на сегодняшнем последнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

Он отметил, что выделяемых на данную сферу средств в размере 198 млн манатов недостаточно: "Подавляющее большинство работающих в этой сфере граждан получают очень низкую заработную плату. Недостаток средств также приводит к снижению творческого потенциала в стране".