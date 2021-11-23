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Скончалась композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ася Султанова

Скончалась композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ася Султанова 09:15
Kультурная политика
23 ноября 2021 г. 09:39
Скончалась композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана Ася Султанова
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Скончалась Ася Султанова, известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств.

Как сообщает Report, она скончалась в возрасте 98 лет.

Известный композитор Ася Бахыш гызы Султанова родилась 16 октября 1923 года в Баку. В 1942-1944-е годы получила образование в азербайджанской консерватории. Продолжила обучение в Московской консерватории и в 1950 году окончила ее. Ася Султанова осталась в Москве, где прожила до конца своей жизни. Она была замужем за музыкантом и композитором Владимиром Шаинским.

В 1963 году А. Султанова познакомилась со всемирно известным композитором и певцом Муслимом Магомаевым. Ими было создано много совместных композиций. В 1967 году она была удостоена звания заслуженного деятеля искусств Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi 98 yaşında vəfat edib

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