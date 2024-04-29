В Турции пройдет международная конференция, посвященная Мухаммеду Физули

В Турции в этом году пройдут международная научная конференция и конкурс, посвященные великому азербайджанскому поэту Мухаммеду Физули.

В Турции в этом году пройдут международная научная конференция и конкурс, посвященные великому азербайджанскому поэту Мухаммеду Физули.

Как сообщает корреспондент анкарского бюро Report , инициативу, выдвинутую директором Азербайджанского культурного центра, действующего при посольстве в Турции, Самиром Аббасовым, поддержал председатель Евразийского союза писателей Ягуб Омароглу.

Встреча состоялась в административном здании посольства в Анкаре.

С.Аббасов напомнил, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о проведении в 2024 году 530-летия известного деятеля литературы тюркского мира Мухаммеда Физули. Было отмечено, что в связи с юбилейной датой совместно с Евразийским союзом писателей можно провести конкурс стихов.

В ходе встречи были проведены широкие обсуждения в направлении развития азербайджано-турецких связей в области литературы, более эффективного продвижения азербайджанской литературы, реализации совместных мероприятий и проектов в Турции, а также странах тюркского мира.

Затем были озвучены мнения о широком представительстве Азербайджана и дальнейшем расширении литературных связей на Международной книжной ярмарке, которая пройдет в Анкаре в октябре 2024 года.