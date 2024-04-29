В Китае могут пройти Дни культуры Азербайджана

В Китае могут пройти Дни культуры Азербайджана.

В Китае могут пройти Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с председателем Китайского народного общества дружбы с заграницей Янь Ваньминем.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимной организации дней культуры, защиты и пропаганды культурного наследия, обсуждены перспективы отношений в других сферах. Было предложено организовать в Китае в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества Дни культуры Азербайджана.