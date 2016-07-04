Заслуженный артист Азербайджана выступит в Якутии

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, тарист Сахиб Пашазаде выступит с концертом в Якутии.

Как сообщает Report со ссылкой на Yakutia.info, концерт состоится 7 июля в рамках III фестиваля "Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо" и культурной программы VI Международных спортивных игр "Дети Азии".

Концерт под названием "Магия древнего тара" пройдет в сопровождении симфонического оркестра Филармонии Якутии Symphonica ARTica под руководством Натальи Базалевой.