Азербайджан подарил британскому королю картину с изображением серебряной посуды

В рамках Виндзорского королевского конного шоу азербайджанская делегация подарила королю Великобритании Карлу III произведение известного скульптора Фаига Гаджиева "Дильбазская лошадь по имени Зафар" (“Zəfər adlı Dilbaz atı”) и картину члена Союза

В рамках Виндзорского королевского конного шоу азербайджанская делегация подарила королю Великобритании Карлу III произведение известного скульптора Фаига Гаджиева "Дильбазская лошадь по кличке Зафар" (“Zəfər adlı Dilbaz atı”) и картину члена Союза художников Эльнура Махмудова с изображением старинной серебряной посуды.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), выступления азербайджанской делегации на прошедшем в Великобритании Виндзорском королевском конном шоу успешно завершились.

Участие азербайджанской делегации в этом престижном мероприятии в составе танцевального ансамбля Госпогранслужбы, кавалерийского отряда с участием 20 карабахских скакунов и команды поло "Land of Fire" состоялось при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана.

Главным элементом шоу-композиции под названием "Кероглу" стали карабахские скакуны, своей красотой завоевавшие зрительские симпатии, а также азербайджанская национальная музыка и танцы.

Также 4 мая состоялась товарищеская игра между азербайджанской командой Land of Fire, возглавляемой Эльчином Джамаллы, и самой престижной командой Великобритании Guards Polo Club. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу команды Азербайджана.