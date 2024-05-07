НПО Азербайджана направили открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО в связи с кварталом Тепебаши

Представители гражданского общества Азербайджана (НПО) направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с кварталом Тепабаши и призвали к действиям по прекращению разрушения материального культурного наследия азербайджанского нар

Представители гражданского общества Азербайджана (НПО) направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с кварталом Тепебаши и призвали к действиям по прекращению разрушения материального культурного наследия азербайджанского народа в Армении.

Как сообщает Report, в письме отмечается, что в Армении, где исторически проживали азербайджанцы, проводилась политика уничтожения в отношении всего принадлежащего азербайджанцам культурного наследия, была предпринята попытка стереть исторические следы нашего народа.