О нас

НПО Азербайджана направили открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО в связи с кварталом Тепебаши

НПО Азербайджана направили открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО в связи с кварталом Тепебаши Представители гражданского общества Азербайджана (НПО) направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с кварталом Тепабаши и призвали к действиям по прекращению разрушения материального культурного наследия азербайджанского нар
Kультурная политика
7 мая 2024 г. 11:54
НПО Азербайджана направили открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО в связи с кварталом Тепебаши

Представители гражданского общества Азербайджана (НПО) направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с кварталом Тепебаши и призвали к действиям по прекращению разрушения материального культурного наследия азербайджанского народа в Армении.

Как сообщает Report, в письме отмечается, что в Армении, где исторически проживали азербайджанцы, проводилась политика уничтожения в отношении всего принадлежащего азербайджанцам культурного наследия, была предпринята попытка стереть исторические следы нашего народа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri Təpəbaşı məhəlləsi ilə bağlı UNESCO-nun Baş direktoruna açıq məktub ünvanlayıb

Другие новости из категории

Фестиваль Харыбюльбюль пройдет в этом году в Шуше и Лачыне
Фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в этом году в Шуше и Лачыне
6 мая 2024 г. 18:24
Начался прием учащихся в школы музыки и искусства
Начался прием учащихся в школы музыки и искусства
6 мая 2024 г. 14:23
Азербайджан подарил британскому королю картину с изображением серебряной посуды
ФотоАзербайджан подарил британскому королю картину с изображением серебряной посуды
6 мая 2024 г. 13:14
В шведском Мальме состоялась церемония открытия конкурса Евровидение-2024
В шведском Мальме состоялась церемония открытия конкурса "Евровидение-2024"
6 мая 2024 г. 02:45
Проведен концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева
ФотоПроведен концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева
5 мая 2024 г. 09:56
Адиль Керимли: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино
Адиль Керимли: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Италией в области кино
3 мая 2024 г. 19:03
Азербайджан примет участие в крупнейшем фестивале Турции Kültür yolu
Азербайджан примет участие в крупнейшем фестивале Турции Kültür yolu
3 мая 2024 г. 18:25
В связи с фестивалем ковра вход в Ичеришехер будет ограничен
В связи с фестивалем ковра вход в Ичеришехер будет ограничен
3 мая 2024 г. 11:20
Известный шведский режиссер-документалист приступил к съемкам фильма в Нахчыване
ФотоИзвестный шведский режиссер-документалист приступил к съемкам фильма в Нахчыване
2 мая 2024 г. 20:35
Пройдут съемки совместного полнометражного фильма о тюркском мире
ФотоПройдут съемки совместного полнометражного фильма о тюркском мире
2 мая 2024 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi