Фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в этом году в Шуше и Лачыне

11-13 мая в Азербайджане пройдет VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организаторами которого выступят Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры.

11-13 мая в Азербайджане пройдет VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организаторами которого выступят Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры.

Как сообщает Report, фестиваль, который в этом году отмечает свое 35-летие, пройдет в городах Шуша и Лачын.

11 мая на равнине Джыдырдюзю состоится концерт в связи с открытием Года "Шуша – культурная столица исламского мира 2024" и VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

Фестиваль продолжится в Лачыне 13 мая. На берегу реки Хякари будет организован концерт с участием исполнителей из разных стран.