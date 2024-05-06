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Фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в этом году в Шуше и Лачыне

Фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в этом году в Шуше и Лачыне 11-13 мая в Азербайджане пройдет VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организаторами которого выступят Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры.
Kультурная политика
6 мая 2024 г. 18:24
Фестиваль Харыбюльбюль пройдет в этом году в Шуше и Лачыне

11-13 мая в Азербайджане пройдет VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организаторами которого выступят Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры.

Как сообщает Report, фестиваль, который в этом году отмечает свое 35-летие, пройдет в городах Шуша и Лачын.

11 мая на равнине Джыдырдюзю состоится концерт в связи с открытием Года "Шуша – культурная столица исламского мира 2024" и VII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

Фестиваль продолжится в Лачыне 13 мая. На берегу реки Хякари будет организован концерт с участием исполнителей из разных стран.

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Версия на азербайджанском языке “Xarıbülbül” festivalı bu il Şuşa və Laçında keçiriləcək

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