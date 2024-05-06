В шведском Мальме состоялась церемония открытия конкурса "Евровидение-2024"

В шведском Мальме 5 мая прошла церемония открытия 68-го по счету конкурса "Евровидение".

В шведском Мальме 5 мая прошла церемония открытия 68-го по счету конкурса "Евровидение".

Как сообщает Report , мероприятия транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале конкурса.

Представители 37 стран, принимающих участие в конкурсе, за исключением Израиля, прошлись по ковровой дорожке к месту проведения церемонии открытия в концертном комплексе Мальме. Как сообщили организаторы, израильская певица Эден Голан не вышла на публику, так как в 2024 году День памяти жертв Холокоста - национальный день траура - выпал в Израиле на 5 мая.

Отметим, что в этом году первый и второй полуфиналы главного песенного конкурса континента пройдут 7 и 9 мая. Лучший исполнитель будет избран голосованием в финале 11 мая.

Напомним, что в этом году Азербайджан в шведском Мальме будет представлять Fahree - Фахри Исмайлов с композицией Özünlə apar ("Забери с собой").