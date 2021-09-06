Во Дворце Ширваншахов прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный Низами

В одном из древнейших архитектурных памятников Азербайджана - во Дворце Ширваншахов, при организации Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия и при поддержке Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер», Главного У

В одном из древнейших архитектурных памятников Азербайджана - во Дворце Ширваншахов, при организации Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия и при поддержке Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер», Главного Управления Культуры города Баку и Бакинской Академии Хореографии состоялось мероприятие, посвященное 880-летнему юбилею всемирно известного азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, в рамках музыкально-литературного вечера, отражающего уникальное творчество поэта, созданный под эгидой Фонда Камерный оркестр «Деде Коркут» исполнил произведения выдающихся азербайджанских композиторов на стихи Низами Гянджеви.

На мероприятии приняли участие официальные лица, послы, аккредитованные в Азербайджане, представители международных организаций, известные деятели культуры и искусства.



Приветствуя гостей, президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева напомнила, что 2021 год в Азербайджане по соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева объявлен «Годом Низами Гянджеви». «Это яркое выражение уважения не только к классической азербайджанской литературе, но и к великому Тюркскому миру. Низами Гянджеви сыграл важную роль в развитии как азербайджанской литературы, так и других областей искусства. Многие выдающиеся азербайджанские композиторы в своем творчестве обращались к произведениям Низами. Сегодня некоторые из этих жемчужин прозвучат в исполнении Камерного Оркестра “Деде Коркут”, созданного под эгидой Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия. Вместе с художественным руководителем оркестра, народным артистом Азербайджана, известным дирижером Ялчином Адыгезаловым мы поставили перед собой цель продвигать богатую культуру, искусство и музыку Тюркского мира во всем мире. В этом историческом месте приглашаю вас в волшебный мир искусства великого Низами, а также наших бессмертных композиторов таких как, Узеир Гаджибейли, Кара Караев, Фикрет Амиров», - сказала Г. Эфендиева.



Выступивший на церемонии, министр культуры Азербайджана Анар Керимов поблагодарил президента Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиеву за организацию мероприятия. Министр культуры подчеркнул, что и другие ведомства подготовили план мероприятий, посвященные «Году Низами Гянджеви». Он отметил, что в этом году намечается издание газелей Низами Гянджеви, широкое продвижение его произведений, проведение международного литературного фестиваля, планируется снять фильмы по мотивам его поэм, а также ряд других мероприятий. Анар Керимов также сообщил, что Бакинская международная книжная ярмарка будет носить имя поэта.

Затем под руководством Народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Адыгезалова состоялся концерт Камерного Оркестра «Деде Коркут». Оркестр исполнил произведения выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова на произведения Низами Гянджеви. На вечере в сопровождении Народного артиста Азербайджана Мирджавада Джавадова на уде, Народный артист Азербайджана Нуреддин Мехдиханлы озвучил газели Низами. Заслуженный артист Азербайджана Анар Шушалы исполнил романсы У. Гаджибейли «Без тебя» и «Возлюбленная». На концерте были представлены хореографические сцены в постановке народной артистки Азербайджана Камиллы Гусейновой.