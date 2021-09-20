Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ

18 сентября в 04:35

18 сентября в 04:35

Мы отправились в культурной столице Азербайджана для участия в XIII Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли, организованном Министерством культуры и Управлением государственного заповедника города Шуши. Ровно через 30 лет отмечали День рождения гениального композитора в Шуше. Сколько бы мои попутчики ни уговаривали бы меня поспать во время длинного пути - бесполезно. Разве тут уснешь?! Хотя и хочется спать, однако при виде плакатов с надписью "Шуша", мое волнение в разы усиливается.

Проехав три часа, в половине седьмого мы проезжаем по освобожденным от оккупации селам Физулинского района. Я воочию вижу опустошенный рай и испытываю смешанные чувства грусти и радости. Говорю себе, что пока я не увидела Шушу, надо сдерживать слезы.

Но мне трудно сдержаться. Пока мы поднимались в Шушу по "Зефер йолу" я расчувствовалась еще больше. Не так давно, всего лишь год назад мы расстраивались, когда слышали фразу "по направлению к Шуше". Но сегодня мы с гордостью едем в Шушу. "Зефер йолу" - это путь, ведущий нас в Карабах. Этот путь показывает нам, насколько тяжелыми были бои за город, и убеждаешься, что Шуша действительно недосягаема.

Здравствуй, Шуша!

Время 08:45... Проехав последний пост, мы уже в Шуше, где необыкновенная природа. Шуша встречает нас солнечной погодой. Как только мы выходим из машины, окружающие нас люди приветствуют нас со словами "добро пожаловать домой". Они хотят напомнить, что мы являемся здесь хозяевами.

Отель "Харыбюльбюль" - место встречи с другими представителями. После того, как все собрались, начинаем посещать места, упомянутые в программе.

В первую очередь, куда мы направились - Дом-музей Бюльбюля. Посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу рассказывает нам о Доме-музее. Здесь рядом с разрушенным бюстом Бюльбюля стоит новый. Я невольно подслушиваю разговор двух представителей. "Увиденные сегодня разрушенные памятники равносильны прочтению сотен книг", - говорят они, пытаясь объяснить, насколько важно это место. Я поддерживаю их мнение, потому, что после того как увидела Шушу, я больше ничего не смогу назвать прекрасным. Так как Шуша завораживает настолько, что у увидевших город меняет их представление о прекрасном.

Прервав наш разговор, мы направляемся к административному зданию. Перед зданием будет располагаться специальное представительство в Шуше, мы внимательно рассматриваем памятник "Расстрелянные скульптуры". Полад Бюльбюльоглу рассказывает об актах вандализма с армянской стороны. На бюстах отчетливо видны следы от пуль. Именно по этой причине их называют "расстрелянными скульптурами".

Остановись на миг...

Наконец, мы направляемся к крепостным стенам, которые с нетерпением хотели увидеть все участники поездки. Из-за небольшого расстояния нам советуют идти пешком. Мы проходим мимо родника "Хан гызы". Испив воду из райского источника, мы продолжаем наш путь. Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуши Мафтун Аббасов знакомит нас с историей крепостных стен: “В верхней части этих стен, в настоящее время продолжаются ремонтные работы. Во время войны стены были разрушены армянами".

До начала фестиваля осталось совсем немного времени, поэтому, спешно сделав несколько фотографий, мы направились до того места, где пройдет мероприятие. Перед нами величественная статуя Узеира Гаджибейли. Через несколько минут пустые столы медленно начинают заполняться, за кулисами собираются деятели культуры, которые будут выступать на концерте.

Спи спокойно, Узеир бек!

Часы в Шуше показывают 13:00... Спустя 30 лет в Шуше отмечается День рождения Узеира Гаджибейли. По этому случаю в городе проходит XIII Международный музыкальный фестиваль. С приветственными словами сначала выступает специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, затем первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Концертная программа продолжается исполнением произведений Узеира Гаджибейли, Васифа Адыгезалова, Сулеймана Алескерова и других композиторов в исполнении оркестра народных инструментов ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Затем выступают народные артисты Мансум Ибрагимов, Эльчин Гашимов, заслуженные артисты Эльнур Ахмедов, Арзу Алиева. Перед памятником Узеир бека звучат отрывки из оперы “Лейли Меджнун". Я подхожу к артистам, которые уходят со сцены с чувством счастья, гордости. Поздравив их с этим неподражаемым днем, я спрашиваю об их впечатлениях.

30-летний экзамен...

Лицо народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова сияет как никогда. Он так радуется, что, завидев меня, сразу начинает говорить: "Тридцать лет спустя я вышел на сцену в роли Меджнуна, и чувствовал серьезную ответственность перед памятью Узеир бека, как будто я сдавал экзамен. Это невероятное чувство. Теперь в освобожденной Шуше перед памятником Узеир бека звучат отрывки из оперы "Лейли и Меджнун". Вы понимаете, что это значит?! Отныне так будет всегда. Мы и последующие поколения будем продолжать эту традицию. Да упокоит Аллах души наших шехидов, которые подарили нам эту радость, и ниспошлет здоровье нашим ветеранам".

Карабахское мугамное трио, которое мы привыкли видеть всегда вместе, и в этот раз с гордостью стоят рядом. Следующим моим собеседником становится тарист трио народный артист Эльчин Гашимов. Деятель выражает свою радость: "Мы достигли того дня, о котором мечтали годами. Мы исполняли "Лейли и Меджнун" на многих сценах мира. Но мы желали выступать здесь, и ждали этого дня. А сегодня мы достигли своей мечты. Мы не находим слов, чтобы выразить свои чувства. Просто наслаждаемся этими моментами. Шуша - это драгоценный камень нашего кольца, а музыка Узеир бека - это наша родная музыка, наша колыбельная".

Каманчист, заслуженный артист Эльнур Ахмедов говорит, что он родом из Карабаха, и гордится своим выступлением на фестивале в Шуше: “Для меня большая честь отмечать сегодня день рождения Узеир бека на его родине. Исполнять "Карабах шикестеси" в Шуше - больше не является мечтой. Я молюсь, чтобы Аллах даровал милость нашим шехидам. Мой двоюродный брат Сурхай Ночуев также участвовал в боях за Карабах. А в День Победы он стал шехидом".

Достигшие мечты...

Заканчивая беседу, я услышала фразу: “Первая женщина, переехавшая в Шушу”. Я подхожу к этой женщине и, узнав ее имя, начинаю задавать ей интересующие меня вопросы. Жительница Шуши Фазиля Мамедова рассказывает, что, когда она впервые приехала в свой дом, увидела разруху: “Я переехала в Шушу с мая. Мы не можем поверить, что вернулись в свой дом. После 30 лет я живу в своем собственном доме. Мой сын работает здесь полковником полиции. После этого я никуда не уйду из Шуши. Ничего, что дома разрушены. Главное, что Шушу освободили. 30 лет спустя, в день рождения великого композитора, мы сидим в "саду Узеира". Что может быть большим счастьем?!”

Еще большей гордостью является звучание романса “Сянсиз” в исполнении заслуженного артиста Анара Шушалы: “Я всегда ждал этого дня. Пролитая здесь кровь делает эту землю для нас священной. Поэтому наши чувства наполнены и радостью, и печалью”.

Мое внимание привлекает человек, совершающий намаз в 100 метрах от сцены. Это житель Шуши Тельман Гулиев: "Сегодня мы приехали в Шушу, родину Узеира. Чувства, которые я испытал, когда ступил на землю, очень трудно выразить словами. Я поцеловал землю, как только ступил на родные места. Это мероприятие, проводимое здесь, перед памятником Узеиру, является символом нашего возвращения. Поэтому я чувствовал себя обязанным с благодарностью помолиться.

Концертная программа заканчивается "Карабахской шикесте". Специальный представитель президента Айдын Керимов заявляет, что фестиваль служит своего рода ключом к дальнейшим событиям.

Сбывшийся сон про Шушу...

Последним местом посещения делегации становится Джыдыр-дюзю. Шуша красивее, чем я видела во сне. Только я погружаюсь в эти красоты, как меня будит громкий возглас: "Вершины Шуши больше не покрыты туманом"..

Мне показывают Ханкенди и Ходжалы. С высоких гор я из бинокля наблюдаю эти места. Я чувствую, что горы Шуши на самом деле больше не покрыты туманом. Природа прекрасной Шуши такая же, как и она сама. Туманы, роса и исморось были от разлуки. После окончания разлуки и роса испарилась, и туманы рассеялись...

"Кажется, ты этой ночью останешься на Джыдыр-дюзю”, - зовет меня один из друзей. Я так засмотрелась на эту красоту, что даже не заметила, что все ушли. Я не хочу прощаться с Шушой, в сердце звучит только одна фраза: "Мы вернулись навсегда, дорогая Шуша!"

Послесловие...

Во время поездки я воочию насладилась Шушой, которую видела в своих снах. Здесь человеку не нужно ничего, кроме Шуши. Пища? Вода? Сон? Страх? Нет, ничего не нужно. Когда вдыхаешь прозрачный как стекло воздух в свои легкие, понимаешь, что до сих пор не дышал по-настоящему. Мы счастливы от того, что удалось увидеть рай при жизни.

Красота, которую я увидела несколько часов назад, настолько запечатлелась в памяти, что я думаю только об одном. Вернуться в Шушу снова. Может быть, даже жить там. Теперь я понимаю, почему люди, видевшие Шушу, прожившие там часть своей жизни, услышав название Шуши не могли сдержать слез, с тоской говорили: "Шуша была совсем другая".

Прекрасная Шуша, теперь число влюбленных в тебя увеличилось еще на одного человека. Я влюблена в твои горы, равнины, в каждый угол...