О нас

В ЮНЕСКО представлено искусство изготовления азербайджанского кялагаи

В ЮНЕСКО представлено искусство изготовления азербайджанского кялагаи В штаб-квартире ЮНЕСКО была проведена выставка, посвященная азербайджанскому национальному женскому головному убору кялагаи и процессу его изготовления.
Kультурная политика
22 мая 2024 г. 04:20
В ЮНЕСКО представлено искусство изготовления азербайджанского кялагаи

В штаб-квартире ЮНЕСКО была проведена выставка, посвященная азербайджанскому национальному женскому головному убору кялагаи и процессу его изготовления.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО совместно с азербайджанским посольством в Париже и фирмой MEZO.

В выставке "Десятилетие элегантности шелка, кялагаи – наследие ЮНЕСКО" принимали участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, директор исполнительного совета организации Вера Эль Хури, руководитель проекта MEZO, профессор Набат Гараханова, дипломаты, журналисты, французские художники.

Выступивший на мероприятии постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о культурной ценности и истории кялагаи, которое, будучи изделием декоративно-прикладного искусства, является частью национального искусства Азербайджана и изготавливается с применением оригинальных приемов декорирования.

На мероприятии гости ознакомились с процессом изготовления кялагаи "Шах бута", "Сая бута", "Хырда бута".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO-da Azərbaycan kəlağayı hazırlanması nümayiş olunub

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi