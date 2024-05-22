В ЮНЕСКО представлено искусство изготовления азербайджанского кялагаи

В штаб-квартире ЮНЕСКО была проведена выставка, посвященная азербайджанскому национальному женскому головному убору кялагаи и процессу его изготовления.

В штаб-квартире ЮНЕСКО была проведена выставка, посвященная азербайджанскому национальному женскому головному убору кялагаи и процессу его изготовления.

Как сообщает французское бюро Report , мероприятие было организовано постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО совместно с азербайджанским посольством в Париже и фирмой MEZO.

В выставке "Десятилетие элегантности шелка, кялагаи – наследие ЮНЕСКО" принимали участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, директор исполнительного совета организации Вера Эль Хури, руководитель проекта MEZO, профессор Набат Гараханова, дипломаты, журналисты, французские художники.

Выступивший на мероприятии постпред Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказал о культурной ценности и истории кялагаи, которое, будучи изделием декоративно-прикладного искусства, является частью национального искусства Азербайджана и изготавливается с применением оригинальных приемов декорирования.

На мероприятии гости ознакомились с процессом изготовления кялагаи "Шах бута", "Сая бута", "Хырда бута".