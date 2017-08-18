В Татарстане пройдет концерт памяти Муслима Магомаева

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Татарская государственная филармония имени Г. Тукая анонсировала концерт памяти советского и азербайджанского певца и композитора Муслима Магомаева 1 октября 2017 года, передает Report со ссылкой на Татар-информ.

В программе – лучшие произведения из репертуара артиста в исполнении Евгения Кунгурова, Бориса Дьякова, Ирины Костиной, Игната Изотова и Резеды Галимовой. В концерте также примет участие азербайджанский баритон Джавид Самедов.

Специальный гость вечера - Тамара Синявская - жена Муслима Магомаева.