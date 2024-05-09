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В Доме Вудро Вильсона в Вашингтоне экспонируется азербайджанская национальная одежда

В Доме Вудро Вильсона в Вашингтоне экспонируется азербайджанская национальная одежда В Вашингтоне в Доме Вудро Вильсона, который в настоящее время функционирует как музей, экспонируется азербайджанская национальная женская одежда.
Kультурная политика
9 мая 2024 г. 03:46
В Доме Вудро Вильсона в Вашингтоне экспонируется азербайджанская национальная одежда

В Вашингтоне в Доме Вудро Вильсона, который в настоящее время функционирует как музей, экспонируется азербайджанская национальная женская одежда.

Как передает корреспондент американского бюро Report, показ в рамках выставки Fashioning Power, Fashioning Peace был инициирован посольством Азербайджана в США.

На специальной табличке с информацией об одежде упоминается роль азербайджанки Сара Хатун, которая была первой женщиной-дипломатом на Востоке и матерью правителя Аггоюнлу Узун Гасана, в плане установления дипломатических отношений.

На выставке также представлены исторические костюмы, представленные дипломатическими миссиями более 40 стран, действующими в Вашингтоне.

В ходе выступлений было отмечено, целью проведения выставки является содействие глобальному взаимодействию и создание моста между народами путем объединения культурного разнообразия и элегантности посредством моды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVudro Vilsonun iqamətgahında Azərbaycan milli geyimi sərgilənib

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